ورشة عمل توصى بإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص عيادات لوسائل تنظيم الأسرة مجاناً (صور)

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طالب صحفيون وإعلاميون، بأهمية التنسيق بين الوزارات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص في مصر بتقديم خدمات وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر التي تلتزم بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص عيادات متخصصة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال وزارة الصحة، فضلا عن تقديم مزايا وحوافز إيجابية للأسر التي لا تزيد عن طفلين خاصة في القرى والمناطق العشوائية .

وأوصى المشاركون في ورشة عمل لتدريب الصحفيين والإعلاميين والتي نظمتها الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة في الإسكندرية أمس وتختتم أعمالها غداً السبت بحضور الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، رئيس الاتحاد للعام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بضرورة تدريب وتأهيل أطقم التمريض على تقديم خدمات تنظيم الأسرة للتغلب على نقص الاطباء، وربط الخدمات والقروض الصغيرة للسيدات بمدى التزامها باستخدام وسائل تنظيم الاسرة، والتركيز على دور التوعية الدينية في المساجد والكنائس بالصحة الإنجابية والتأثير السلبي لزيادة عدد أفراد الأسرة بصورة تتعارض مع تنشئة بصورة صحية سليمة،وكذا إدراج موضوعات الصحة الانجابية ضمن المناهج الدراسية خاصة في سن المراهقة، واهتمام وسائل الإعلام والدراما بموضوعات الزيادة السكانية وأثرها على الأسرة والمجتمع.

وطالبوا بتغيير الثقافة والموروثات الخاطئة بشأن «العزوة» وزيادة دخل الأسرة باستخدام الأطفال في العمالة وضرورة انجاب ذكور ومحاربة التسرب من التعليم والتوسع في إنشاء مدارس مجتمعية بالقرى،وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا وإنشاء حضانات للأطفال في القرى وخلق فرص عمل للسيدات.

ودعا المشاركون إلى تبني أفكار للمساهمة في إنجاح خطة الدولة لتنظيم الأسرة وحياة أفضل، منها تغيير لغة الخطاب الحكومي والإعلامي للأسر بالتركيز على مخاطبة مصلحة رب الأسرة أو العائل لها في الإكتفاء بطفل أو طفلين، ومنح حوافز محددة وواضحة في حال التزامه لهذا الأمر، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق البنوك وجهاز تنمية المشروعات والمؤسسات العاملة في نشاط الإقراض متناهي الصغر، ومنح حوافز خاصة لأصحاب تلك المشروعات من الملتزمين بتنظيم الأسرة أيضا، مع التركيز على المرأة غير العاملة، وزيادة الاهتمام بصعيد مصر تحديدا والتوجه إليه برسائل خاصة، لتغيير مفاهيم مواطنيه فيما يتعلق بزيادة الإنجاب، ووضع تشريعات رادعة لمن يتجاوز في عدد الأطفال تتمثل في رفع الدعم الكامل عنه لأنه بذلك سيكون مقتدر، فضلا عن تكثيف الحملات التوعوية في المدارس الفنية والكليات من خلال الفنانات وكتاب كبار مؤثرين في المجتمع وذلك بالتعاون مع نقابة الممثلين والنقابات المختصة بذلك.

وشدد المشاركون على تكثيف المسلسلات والأفلام التي تساهم في نشر الوعي والآثار السلبية الناتجة عن زيادة عدد الإنجاب، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية في وضع المشكلة السكانية في بؤرة الاهتمام، ووضع خطة استراتيجية ممولة لحل مشكلة الزيادة السكانية استكمالا لما تم وضعه من استراتيجية السكان 2030 لينال هذا الملف قدر كبير من الاهتمام، وضرورة السير في اتجاهين أساسيين وهم تنظيم الأسرة وربطها بالتنمية الاقتصادية، والعمل على مواجهة الأبعاد الثلاثة المختلفة بالمشكلة وهى النمو المتزايد، والتوزيع الغير عادل في السكان وتكدسهم في مناطق بعينها.

وطالبوا بتحديد الدعم بالنسبة لكل فرد بالأسرة بنسب متناقصة حيث يحصل الطفل الاول على دعم 100% والثانى نسبة أقل وهكذا وعن العدد المحدد للدولة زيادة أي طفل عن المطلوب يحرم له من المدارس الحكومية أو أي دعم حكومى وهذا يساعد في تقليل كثافة الطلبة في المدارس الحكومية وغيره، وتبنى مشروع إقامة مدينة ريفية زراعية مليونية متكاملة الخدمات في المناطق الصحراوية القريبة من العمرانية تضم منازل مصممة لطبيعه المنطقة غير مكلفة، ومزارع تحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والثروة الحيوانية والداجنة وتتيح فرص عمل للشباب ،وذلك بعد نجاح تجربة المناطق بديلة العشوائيات التي وجه الرئيس بإقامتها وتمكن خلالها تغيير كثير من المفاهيم الخاطئة ومنها الزيادة السكانية.

ودعا المشاركون إلى استخدام وسائل السوشيال ميديا الحديثة لمخاطبة الشباب المقبل على الزواج أو الاسر الحديثة «فيس بوك- تيك توك»، وتقديم الخطاب الديني التوعوي وتصحيح المفاهيم الموروثة والمناهج التعليمية وبرامج محو الأمية لعائلي الأسر المخاطبة، والتوعية الطبية بخطورة الولادة القيصرية والتي تشكل ضررا وخطورة كبيرة بين الأمهات، وتقديم حافز من جمعيات تنظيم الأسرة للأسر الملتزمة وذلك بالاتفاق مع الفرق التطوعية الداعمة لاهالي المناطق الأكثر احتياجا.

ورشة عمل توصى بإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص عيادات مخصصة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجاناً (صور)

ورشة عمل توصى بإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص عيادات مخصصة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجاناً (صور)

ورشة عمل توصى بإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص عيادات مخصصة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجاناً (صور)

ورشة عمل توصى بإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص عيادات مخصصة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجاناً (صور)

ورشة عمل توصى بإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص عيادات مخصصة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجاناً (صور)

ورشة عمل توصى بإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص عيادات مخصصة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجاناً (صور)

ورشة عمل توصى بإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص عيادات مخصصة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجاناً (صور)

ورشة عمل توصى بإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص عيادات مخصصة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجاناً (صور)

ورشة عمل توصى بإلزام المستشفيات الخاصة بتخصيص عيادات مخصصة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الاسرة مجاناً (صور)