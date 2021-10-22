حيثيات الحكم المشدد في «الاستيلاء على أراضى الدولة»

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أودعت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى، حيثيات حكمها بمعاقبة 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضي الدولة بالسجن المؤبد والمشدد من 10 إلى 15 سنة.



وقال الحيثيات حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة ،تخلص في إنه بتاريخ 19يوليو 2007 ،تخصص قطعة أرض من هيئة التنمية السياحية إلى شركة إحدى الشركات والتى يترأس مجلس إدارتها المتهم الثالث والتى تقدر مساحتها 126متر مربع بمركز راس درى بقطاع جنوب سيناء محافظة البحر الاحمر وكذا قطعة أرض مزرعة سمكية باسوان إلا انه تم إلغاء تخصيص القطعتين لعدم الإلتزام بشروط التخصيص وتم سحب هذه الأراضي واستخدامها بتاريخ 16سبتمبر 2007 ،وتم إبرام عقد بيع ابتدائى بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كطرف بائع وبين المتهم الثامن وتعين شراء الاخير من الأول مساحة 3816 متر مربع بضاحية العجمى مركز العامرية ،ولم يلتزم الأخير بسداد الثمن في موعده فلم تنتقل ملكية تلك الأراضي للمتهم كما سبق للمتهم التاسع الاستيلاء على قطعتى أرض بحوض الأهالى مركز بلبيس محافظة الدقهلية بمساحة 2007فدان و٣٧٢٩ فدان ،وقام بعرض رشوة على مسئولى الإصلاح الزراعى لطلب تحرير مذكره لصالحه تفيد أحقيته على خلاف الحقيقة في تملك الأرض وتحرر عن واقعة الرشوة جنايتن والمقضى فيها بالسجن المشدد.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوّروا المستندات واستولوا على أراضي مملوكة للدولة متمثلة في هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، كما زوّروا محاضر صلح وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيّلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا من الفترة ما بين يوليو عام 2009 حتى فبراير 2020، وقاموا بتزوير محررات رسمية، وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.