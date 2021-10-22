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8 مباريات في الأسبوع الرابع لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد»

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8 مباريات في الأسبوع الرابع لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد» 8 مباريات في الأسبوع الرابع لدوري المظاليم لكرة القدم «مجموعة الصعيد»

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تنطلق السبت، في الثانية والنصف ظهرا، مباريات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولي الممتاز «ب» لكرة القدم، والمعروف إعلاميا بـ«دوري المظاليم» – مجموعة الصعيد.

حيث يلتقي نادي المدينة المنورة مع نادي قنا، ونادي تليفونات بني سويف مع نادي أسوان، ونادي البداري مع نادي مركز شباب طامية، ونادي المنيا مع نادي بني سويف، ونادي سوهاج مع نادي بترول أسيوط، ونادي الإعلاميين مع نادي ملوي، ونادي كيما أسوان مع نادي ديروط، ونادي الألمنيوم مع نادي محافظة الفيوم.

وقال الكابتن شديد قناوي، المدير الفني لنادي المنيا الرياضي، تسعي للفوز على نادي بني سويف، بهدف صدارة المجموعة، حيث فزنا في مباريات الاسبوع الأول والثاني، وتأجيل لقاء الاسبوع الثالثة لأسباب أمنية.

المصرى اليوم

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