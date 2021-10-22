مقارنة شاملة بين سلسة هواتف iPhone 13 و iPhone 12 في 14 نقطة (8 هواتف)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة أبل «Apple» باصدار أحدث إصدارتها من الهواتف وهي سلسة هواتف iPhone 13 والتي كانت عبارة عن 4 هواتف مختلفة الاحجام والامكانيات وتتشابه هذه السلسة بشكل كبير ما السلسة السابقة وهى سلسلة هواتف iPhone 12 في العديد من النواحي.

ونستعرض هنا مقارنة كاملة بين سلسة هواتف ايفون iPhone 13 الجديدة بالاضافة إلى الاصدار السابق من الايفون وهى سلسة هواتف ايفون iPhone 12.

المقارنة ستكون وفقا لجميع الامكانيات والاسعار لكل سلسة في صور والتى توضح جميع الفروق بينهم حيث ان هذه الهواتف مازالت تباع بشكل رسمي على موقع ابل.

وستكون المقارنة وفق النقاط التالية :

- سنة الإصدار

- حجم ودقة ونوع الشاشة

- ابعاد كل هاتف من حيث الطول والعرض والسمك والوزن

- المعالج الخاص بكل هاتف

- الالوان المتاحة لكل هاتف

- سعة التخزين المتاحة لكل هاتف

- الكاميرا الامامية والخلفية لكل هاتف

- اوضاع وامكانيات التصوير للصور والفيديو لكل هاتف

- سعة البطارية ودعم انواع الشحن المختلفة لكل هاتف

- مدى دعم شبكات الجيل الخامس ومنفذ الشحن

- سعة الذاكرة العشوائية RAM المتاحة لكل هاتف

- السعر الرسمي لكل هاتف بالدولار علما بانه يختلف من بلد لاخر

وستتم المقارنة بين جميع الهواتف ادناه :

1- ايفون iPhone 13

2- ايفون iPhone 13 Mini

3- ايفون iPhone 13 Pro

4- ايفون iPhone 13 Pro Max

5- ايفون iPhone 12

6- ايفون iPhone 12 Mini

7- ايفون iPhone 12 Pro

8- ايفون iPhone 12 Pro Max

وفيما يلي المقارنة كاملة :

1- مقارنة سنة الاصدار بين سلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

2- مقارنة دقة الشاشة بين سلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

3- مقارنة السعة التخزينية بين سلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

4- مقارنة الالوان المتاحة لسلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

5- مقارنة بين الأبعاد والوزن لسلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

6- مقارنة بين نوع الشاشة وحجمها لسلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

7- مقارنة بين الكاميرات الخلفية لسلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

8- مقارنة بين امكانيات الكاميرات الخلفية في الصور لسلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

9- مقارنة بين امكانيات الكاميرات الخلفية في الفيديو لسلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

10- مقارنة بين الكاميرات الأمامية لسلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

11- مقارنة بين المعالج والذاكرة العشوائية (RAM) لسلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

12- مقارنة بين حجم البطارية والشحن لسلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

13- مقارنة الأسعار بين سلسة هواتف أيفون 13 وأيفون 12

14- جميع الهواتف تدعم منفذ Lightning للشحن وشبكات الجيل الخامس 5G.