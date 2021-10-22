أخبار عاجلة

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى" -
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة -
تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا -
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تجاوز الإشارة الحمراء بأبوظبي.. 218 ألف جنيه غرامة وتصل لبيع السيارة في مزاد

Print
تجاوز الإشارة الحمراء بأبوظبي.. 218 ألف جنيه غرامة وتصل لبيع السيارة في مزاد تجاوز الإشارة الحمراء بأبوظبي.. 218 ألف جنيه غرامة وتصل لبيع السيارة في مزاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت شرطة أبوظبي، السائقين من خطورة الانشغال بغير الطريق أثناء عبور التقاطعات والإشارات الضوئية ونبهت للنتائج السلبية التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الاشارة الضوئية باتجاه اليسار.

وحثت شرطة أبوظبي، في تغريدة لها عبر تويتر، السائقين على ضرورة التركيز على مسار الطريق، مشيرة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ للمركبة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، وغيرها من الملهيات والسلوكيات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

ودعت شرطة أبوظبي، السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة والاهتمام بالمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.

وذكرت أن القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي أوضح أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم بالإضافة الى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شاهد.. سيناريو فرضيةٍ تُجهض حوادث تَسرُّبٍ لمواد خطرة بـ"ينبع الصناعية"

شاهد.. سيناريو فرضيةٍ تُجهض حوادث تَسرُّبٍ لمواد خطرة بـ"ينبع الصناعية"

"تقييم حوادث اليمن" يفند عدداً من الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية

"تقييم حوادث اليمن" يفند عدداً من الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية

مصرع طفلين وإصابة 6 في 3 حوادث سير بالمنيا

مصرع طفلين وإصابة 6 في 3 حوادث سير بالمنيا

مصرع وإصابة 36 شخصًا في 3 حوادث تصادم وانقلاب في المنيا

مصرع وإصابة 36 شخصًا في 3 حوادث تصادم وانقلاب في المنيا