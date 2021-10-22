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بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:31 صباحاً
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الحكومة بشأن تولي وزير التعليم العالي القيام بأعمال وزارة الصحة
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 02:25 صباحاً
تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:56 صباحاً
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:56 صباحاً
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو)
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بينيت يستوقف بوتين دقيقة و17 ثانية على باب قاعة المحادثات قبل المصافحة الرسمية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 22 أكتوبر 2021 12:19 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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