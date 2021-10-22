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«البيطريين»: النقيب يخاطب هيئة الخدمات البيطرية بخصوص مخالفات الأعضاء

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«البيطريين»: النقيب يخاطب هيئة الخدمات البيطرية بخصوص مخالفات الأعضاء «البيطريين»: النقيب يخاطب هيئة الخدمات البيطرية بخصوص مخالفات الأعضاء

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن تواصل الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بخصوص المخالفات والمحاضر التي يجرى تحريرها، لأعضاء النقابة دون مراعاة وجود قانون خاص للمنشآت البيطرية.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن الهيئة أبدت تفاهمًا واضحا، واتساقًا مع موقف النقابة العامة، وتم التواصل مع الادارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات للتأكيد على دورهم في تأمين لجان التفتيش فقط دون التدخل في اعمالهم الفنية».

يذكر أن نقيب البيطريين أجرى زيارات لعدة محافظات، التقي خلالها بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وناقش مشاكل المهنة، وما يواجه الطب والطبيب البيطري، من تحديات خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها أزمة هيئة سلامة الغذاء.

المصرى اليوم

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