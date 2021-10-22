"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة على مرتفعات جازان وعسير ورياح سطحية على سواحل الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

تكوُّن الضباب على الجزأين الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن الضباب على الجزأين الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر، كما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.