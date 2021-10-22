أساؤوا له.. مليونير يعاقب موظفي بنك بـ «عدّ» 5 ملايين «فكة»

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في واقعة فريدة شهدها بنك «شنجهاي».. أجبر مليونير صيني موظفي البنك على سحب 5 ملايين يوان وعدها ورقة ورقة.

وبرر المليونير تصرفه هذا بأن موظفي البنك أساؤوا معاملته، لذا قرر أن يسحب نقوده لإيداعها في بنك آخر.

وتوعد موظفي البنك بأنه سيأتيهم مرة أخرى لاستكمال سحب باقي أمواله.

من جهتهم، ذكر الموظفون، وفقا لموقع «ladbible» البريطاني، أن المليونير تصرف بهذه الطريقة بعدما طلب منه حارس الأمن ارتداء الكمامة أثناء وجوده في البنك.

وأضافوا أن المليونير اعتبر ذلك إساءة له، وأجبرهم على سحب أمواله وعد مبلغ كبير وصل إلى 5 ملايين يوان ورقة ورقة.