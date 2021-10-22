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تراجع سعر البترول الخام لـ 84.1 دولار للبرميل و انخفاض الغاز و الفحم

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تراجع سعر البترول الخام لـ 84.1 دولار للبرميل و انخفاض الغاز و الفحم تراجع سعر البترول الخام لـ 84.1 دولار للبرميل و انخفاض الغاز و الفحم

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تراجعت البترول العالمية اليوم الجمعة، وأوشك خام برنت على تسجيل أول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع مع تباطؤ الطلب على منتجات النفط في قطاع توليد الطاقة وسط تراجع أسعار الفحم والغاز، في حين أثرت توقعات بشتاء دافئ في الولايات المتحدة أيضا على السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل ليصل إلى 84.11 دولار للبرميل و لامس برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.10 دولار يوم الخميس، لكنه كان في سبيله للهبوط 0.9% هذا الأسبوع، وهو أول انخفاض أسبوعي له منذ الثالث من سبتمبر.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 82.01 دولار للبرميل، بعدما خسرت 92 سنتا يوم الخميس.

وقال رافيندرا راو نائب رئيس إدارة السلع الأولية في كوتاك للأوراق المالية “شهد النفط بعض التصحيح ضمن عمليات بيع في السلع الأولية وسط تجدد المخاوف من وتوقعات بشتاء أكثر اعتدالا في الولايات المتحدة”.

وتشير توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن الطقس الشتوي في معظم أنحاء الولايات المتحدة سيكون أكثر دفئا من المتوسط.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع بسبب مخاوف من نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، الأمر الذي شجع على التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

المصرى اليوم

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