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الهيئة الوطنية للإعلام تفوز بـ3 جوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس

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الهيئة الوطنية للإعلام تفوز بـ3 جوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس الهيئة الوطنية للإعلام تفوز بـ3 جوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس

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حصدت الوطنية للإعلام ثلاث جوائز بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس في دورته الحادية والعشرين تحت شعار «دورة التواصل والتجديد» الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية.

وفاز برنامج أبطال على خط المواجهة، انتاج صوت العرب بالجائزة الأولى بمسابقات التبادلات البرامجية الإذاعية، صنف ( أعلام العرب نماذج من الجيش الأبيض ).

كما فاز برنامج ( نظام الرقمنة في وزارة الصحة المصرية ) بالجائزة الأولى في مسابقات التبادلات البرامجية الإذاعية صنف ( بعيون عربية ،الرعاية الصحية ) والبرنامج من انتاج صوت العرب الإذاعة المصرية.

كما فاز برنامج ( المتاهة ) من إنتاج التليفزيون المصري بجائزة أفضل فيلم وثائقي في الإنتاج التليفزيوني العربي الأوروبي المشترك بفيلم «بين الضفاف.. مدن الموانئ البحرية.. معابر تاريخ وتبادل».

ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة للفائزين متمنيا المزيد من النجاح والتفوق لجميع أبناء الوطنية للإعلام.

وقال زين أن مسابقات المهرجان شهدت تنافس قوي لجودة وتميز كافه الأعمال الإذاعية والتليفزيونية المشاركة بالمهرجان الذي يعتبر فرصة جيدة للتواصل والتنسيق بين الإعلاميين العرب فكان بحق ملتقي المبدعين العرب الذين نتطلع لمزيد من إبداعاتهم الخلاقه لبناء وعى حقيقي لدى شعوب المنطقة العربية وإسعاد وامتاع المشاهدين والمستمعين بفنهم الراقي والمتميز

وقد أثنى زين على التنظيم المتميز للمهرجان موجها التحية والتقدير لكافه القائمين على إقامة المهرجان وخروجه في صورة مشرفه واتاحه الفرصة لمزيد من التواصل بين الأشقاء وتفعيل التعاون في مختلف المجالات الإعلامية

المصرى اليوم

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