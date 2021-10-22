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لأول مرة منذ عام ونصف.. أول صلاة جمعة من المسجد الحرام دون تباعد (بث مباشر)

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لأول مرة منذ عام ونصف.. أول صلاة جمعة من المسجد الحرام دون تباعد (بث مباشر) لأول مرة منذ عام ونصف.. أول صلاة جمعة من المسجد الحرام دون تباعد (بث مباشر)

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يؤدي المصلون أول صلاة جمعة من الحرم المكي بدون تباعد أو حواجز، والتي تُعد أول صلاة جمعة منذ 18 شهرًا، حيث يرى العالم الكعبة المشرفة مجددًا بدون تباعد أو حواجز، حسبما ذكر موقع «سبق» السعودي.

ويستمر المترددون على الحرمين في ارتداء الكمامات، ويُشترط حصولهم على جرعتين من لقاحات كورونا.

وكان المسجد الحرام في مكة قد عاد إلى العمل بكامل طاقته الاستيعابية، الأحد الماضي، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا.

وأُزيلت علامات على أرض المسجد، كانت موجودة لمساعدة المصلين على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وسُمح للناس بالصلاة جنبًا إلى جنب، كما اعتادوا من قبل.

ونشرت هيئة شؤون الحرمين مجموعة من الصور للاستعدادات النهائية التي تتم داخلها من أجل أول صلاة جمعة تُقام دون تباعد اجتماعي منذ عام ونصف العام.

وأشارت الهيئة إلى أن الإدارة العامة للتوسعة الشمالية كثفت جهودها من أجل استقبال قاصدي المسجد الحرام اليوم في أول صلاة جمعة تُقام بعد إزالة ملصقات التباعد الاجتماعي.

وقال المدير العام للتوسعة الشمالية، المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي، إن الهيئة تشرف على تعقيم وغسل وفرش المصليات وتعطير السجاد، وتجهيز عبوات ماء زمزم للمصلين.

المصرى اليوم

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