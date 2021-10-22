إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بـ«قوص» ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18

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اعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، شنت حملة مكبرة نجحت خلالها فى إزالة ٢٠ حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة ،ضمن المرحلة الثانية من الموجة ١٨ ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضح محافظ قنا أنه تم إزالة ٢٠ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ١٦ ألف و ٦٥٠ م٢ ، مشددا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعديين لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى ، والحفاظ على ما تم إسترداده من أراضى الدولة .

استمرار الازالات بقنا

وأضاف ان هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام ، وكذا جميع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللجنة العليا لإسترداد الأراضى ، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى، والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية ،والرصد الفورى لأى حالات تعدى جديدة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين .

استمرار الازالات بقنا