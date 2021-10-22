«الرعاية الصحية» بالأقصر: برنامج تدريبي لتحسين الخدمة الطبية لمرضى ضغط الدم

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عقد فرع هيئة الرعاية الصحية، برنامج تدريبي لجميع الأطباء والصيادلة مديري وحدات ومراكز صحة الأسرة، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضي ضغط الدم من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

اشتمل البرنامج التدريبي على عدة محاور منها نظرة عامة على الخطوط والخطوات العلاجية لمرضى ضغط الدم، أهم الاعتبارات أثناء التعامل مع مرضي ضغط الدم، والتدريب على العلاج الدوائي لمرضى الضغط.

وعقد البرنامج التدريبي تحت إشراف إدارة التدريب والتعليم المستمر، وشمل القائمين على التدريب كل من، د.. مروة عبدالفتاح_ استشاري القلب بمستشفي الكرنك الدولي، د. .علا أحمد عرفة مدرس زمالة طب الأسرة، د. سارة سنوسي إدارة التعليم الطبي المستمر.