أخبار عاجلة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا -
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو) -
البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
ارتفاع أسهم شركة «فيسبوك» بنحو 3% بعد تغيير اسمها إلى «ميتا» -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غلق وتشميع محال تجارية مخالفة بحملة جديدة بمدينة السادات

Print
غلق وتشميع محال تجارية مخالفة بحملة جديدة بمدينة السادات غلق وتشميع محال تجارية مخالفة بحملة جديدة بمدينة السادات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم غلق وتشميع 46 محلاً تجارياً بمول دار بالمنطقة السكنية الـ17، لممارسة أنشطة مخالفة بدون استخراج رخص تشغيل من الجهاز، وذلك بحملة جديدة من إدارات التنمية والأمن وشرطة التعمير، وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، حيث قامت شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المحال المخالفة ورفع العدادات.

وشدد المهندس رجب سالمان، على ضرورة تقنين أوضاع المواطنين أصحاب المحال التجارية المختلفة لكى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون، موجهاً جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المهندس رجب سالمان، أنه سيتم استكمال الحملات تباعاً لغلق وتشميع كافة المحال والوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وممارسة أنشطة بدون استخراج تراخيص بمختلف أنحاء المدينة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية

خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية