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«البيطريين»: وفد من النقابة يبحث مشكلة مخالفات التراخيص في الفيوم

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«البيطريين»: وفد من النقابة يبحث مشكلة مخالفات التراخيص في الفيوم «البيطريين»: وفد من النقابة يبحث مشكلة مخالفات التراخيص في الفيوم

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن توجه وفد من النقابة العامة إلى محافظة الفيوم للوقوف على اسباب توقيع غرامات على عدد من الاطباء البيطريين، بقيمة ٢٠ الف جنيه، لكل محضر وبحث اليات حل المشكلة وعدم تكرارها مستقبلا.

ضم الوفد الدكتور محمد عفيفي سيف، مقرر لجنة المقترحات والشكاوى، والدكتور محمد مبروك، مقرر لجنة النقابات الفرعية، والدكتور احمد طنطاوي، مقرر لجنة المنشآت، والدكتور محسن البوشي، عضو المجلس عن قطاع شمال الصعيد، حيث بدأوا زيارتهم بصحبة الدكتور أسامة مخلوف، رئيس النقابة الفرعية، إلى مجمع محاكم ونيابات الفيوم، لمعرفة تفاصيل المحاضر والغرامات والطرق القانونية للتدخل والحل وضمان عدم تكرارها.

وأوضحت النقابة أن أعضاء المجلس علموا أن الغرامة مقررة طبقا لنصوص مواد قانون تراخيص المحال العامة، والذي لا ينطبق على ترخيص العيادات، والمنشئات البيطرية، والتي لها قوانين وقرارات مختلفة وسارية، وتم ايضاح ذلك للنيابة العامة.

وأضاف بيان النقابة: «والتقى الوفد بتنسيق من «مخلوف» مع مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالفيوم، والذي ابدى تعاونا في الوقوف مع الاطباء البيطريين، لحل المشاكل القانونية المتعلقة بمحاضر المخالفات التي تمت لهم في الفترات الاخيرة».

وتابع: «ثم توجه الوفد لمقر مديرية الطب البيطري بالفيوم لبحث المشكلة، وتم التواصل مع مدير المديرية، والزملاء القائمين على التفتيش لضمان عدم تكرارية ذلك، والتأكيد على تنفيذ اتفاق النقابة العامة مع محافظ الفيوم بتسهيل اجراءات التراخيص، وخاصة فيما يتعلق بموافقة المحليات مع التشديد على اهمية محاربة دخلاء المهنة، والاهتمام بصياغة محاضر المخالفات لضمان عدم تطبيق عقوبات مشددة على الاطباء، نتيجة عدم ايضاح القوانين التابعة لنا في محاضر المرور الخاصة بلجان التفتيش».

واختتم: «اختتمت الزيارة بلقاء في مقر النقابة الفرعية بمجلس نقابة الفيوم وبعض من الزملاء المتضررين وبحضور وفد من نقابة المحامين وتم بحث موقف الزملاء مع التوعية بالحقوق والواجبات والتنبيه بسرعة انهاء الاوراق والاجراءات الخاصة بتسجيل العيادات وتقنين اوضاعهم لكي يتم حل المشكلات الحالية وضمان عدم تكرارها مستقبلا».

المصرى اليوم

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