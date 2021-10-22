أخبار عاجلة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا -
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو) -
البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
ارتفاع أسهم شركة «فيسبوك» بنحو 3% بعد تغيير اسمها إلى «ميتا» -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكشف على ٩٢٧ مواطنا في قافلة طبية مجانية بنقاده ضمن حياة كريمة

Print
الكشف على ٩٢٧ مواطنا في قافلة طبية مجانية بنقاده ضمن حياة كريمة الكشف على ٩٢٧ مواطنا في قافلة طبية مجانية بنقاده ضمن حياة كريمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الأوسط قامولا التابعة لمركز نقادة ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية،وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٢٧ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع : " ٣٩٧ حالة باطنة ، ٢١١ حالة طب أطفال ، ١٣٣ حالة أمراض جلدية ، ٧٠ حالة جراحة ، ٦١ حالة تنظيم الأسرة، ٥٥ حالة نساء وتوليد "، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٣٠ حالة، وإجراء الأشعة لـ ٢٠ حالة ، وعمل سونار لعدد ٢٥ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

و من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ،و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة المستجد حضرهما ٩٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

السعودية تسجل 51 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 51 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

عوض تاج الدين يكشف حقيقة استخدام سم العقارب في علاج فيروس كورونا

عوض تاج الدين يكشف حقيقة استخدام سم العقارب في علاج فيروس كورونا

تسجيل 7 وفيات و 1692 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 7 وفيات و 1692 اصابة بفيروس كورونا في الاردن