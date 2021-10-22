الكشف على ٩٢٧ مواطنا في قافلة طبية مجانية بنقاده ضمن حياة كريمة

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية الأوسط قامولا التابعة لمركز نقادة ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية،وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٢٧ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع : " ٣٩٧ حالة باطنة ، ٢١١ حالة طب أطفال ، ١٣٣ حالة أمراض جلدية ، ٧٠ حالة جراحة ، ٦١ حالة تنظيم الأسرة، ٥٥ حالة نساء وتوليد "، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٣٠ حالة، وإجراء الأشعة لـ ٢٠ حالة ، وعمل سونار لعدد ٢٥ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

و من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ،و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٩٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي .