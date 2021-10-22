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لمتابعة منظومة النظافة.. جولة مسائية لمحافظ القليوبية بحي شرق شبرا الخيمة (صور)

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لمتابعة منظومة النظافة.. جولة مسائية لمحافظ القليوبية بحي شرق شبرا الخيمة (صور) لمتابعة منظومة النظافة.. جولة مسائية لمحافظ القليوبية بحي شرق شبرا الخيمة (صور)

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قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، مساء الخميس، بجولة ميدانية مفاجئة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة، استمرت حتى بعد منتصف الليل، للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الأتربة والتجميل بشوارع الحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وحرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن الجولة شملت المرور على شوارع ١٥مايو ومسطرد وترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة منظومة النظافة بها، موجهًا بإزالة القمامة بانتظام، والحفاظ على نظافة الشوارع.

وشدد المحافظ خلال الجولة، بإزالة البلدورات المتهالكة واستبدالها ببلدورات جديدة، كما شدد على رفع الأتربة من جانبي الطريق بمحور العصار من نزلة الطريق الدائري حتى حدود القاهرة مع المتابعة اليومية.

وأكد «الهجان»، على متابعة خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والإنضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

وخلال الجولة وجه المحافظ بتحرير محاضر للمواطنين المخالفين الذين يلقون القمامة بالشوارع، مناشدا للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإلتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط في الشارع و لتحقيق السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، موجهًا بضرورة وضع صناديق القمامة، وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق المخصصة لها.

محافظ القليوبية يقوم بجولة مسائية لمتابعة أعمال النظافة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يقوم بجولة مسائية لمتابعة أعمال النظافة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يقوم بجولة مسائية لمتابعة أعمال النظافة بشبرا الخيمة
محافظ القليوبية يقوم بجولة مسائية لمتابعة أعمال النظافة بشبرا الخيمة

المصرى اليوم

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