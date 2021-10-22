أخبار عاجلة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا -
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو) -
البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
ارتفاع أسهم شركة «فيسبوك» بنحو 3% بعد تغيير اسمها إلى «ميتا» -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

سفير قطر بالقاهرة : الاستثمارات القطرية ظلت متواجدة بالسوق المصري خلال المرحلة الماضية

Print
سفير قطر بالقاهرة : الاستثمارات القطرية ظلت متواجدة بالسوق المصري خلال المرحلة الماضية سفير قطر بالقاهرة : الاستثمارات القطرية ظلت متواجدة بالسوق المصري خلال المرحلة الماضية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد


استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة سالم مبارك آل شافي سفير قطر بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة الى جانب استعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري

وقالت الوزيرة ان الفترة الحالية تشهد جهوداً مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من التقارب بين وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرةً الى اهمية ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والقطري على حد سواء

واشارت جامع الى اهمية البناء على الارضية الصلبة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح وسمو الامير تميم بن حمد آل ثاني والاستفادة منها في تعزيز معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة، لافتةً الى اهمية وضع اطر جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وكذا العمل على تشكيل لجنة تجارية مصرية قطرية لمتابعة كافة مشروعات وملفات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

واكدت الوزيرة اهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين على المستوى الوزاري بهدف دفع العلاقات الثنائية بين مصر وقطر لمستويات غير مسبوقة، موجهةً الدعوة لوزير التجارة والصناعة الجديد بدولة قطر لزيارة القاهرة للاتفاق على ملفات ومحاور العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه اكد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة ان الدولة المصرية تمثل عمق استراتيجي لدول المنطقة ، مشيراً الى الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الاصعدة

ولفت السفير القطري الى اهمية تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة لكلا البلدين وتترجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين خاصة وان هناك توافق بين الحكوميتين المصرية والقطرية حول عدد كبير من ملفات التعاون المشترك

واشاد آل شافي بالاصلاحات الاقتصادية والتطورات العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتاً الى ان الاستثمارات القطرية ظلت متواجدة بالسوق المصري خلال المرحلة الماضية وبصفة خاصة في القطاعات المالية والعقارية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

وزيرة القوى العاملة السابقة تناشد السيسي الجلوس مع العمال والاستماع لمطالبهم

وزيرة القوى العاملة السابقة تناشد السيسي الجلوس مع العمال والاستماع لمطالبهم

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة