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سعر المتر يصل لـ175 ألف جنيه .. بيع 14 محلاً تجاريًا وصيدلية بالعاشر من رمضان

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سعر المتر يصل لـ175 ألف جنيه .. بيع 14 محلاً تجاريًا وصيدلية بالعاشر من رمضان سعر المتر يصل لـ175 ألف جنيه .. بيع 14 محلاً تجاريًا وصيدلية بالعاشر من رمضان

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صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم بيع 14 محلاً تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (29 : 92 م2) بالمزاد العلني، وذلك بمقر السوق الملحق بها مبنى الشهر العقارى بالمحور الشرقى بالمرحلة الرابعة بالمدينة، لتوفير الخدمات.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر مربع للمحال التجارية بأسعار تراوحت بين 45000 جنيه و77000 جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر مربع للصيدلية 175000جنيه.

وأشار المهندس أحمد عمران أحمد، إلى أنه سبق طرح المحال والصيدلية لتوفير الخدمات لسكان المدينة وزيادة فرص الاستثمار بها، لافتاً إلى أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور مسئولى الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

المصرى اليوم

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