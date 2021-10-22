الأحد.. عرض فيلم «فارس الكلمة» بالمجلس الأعلى للثقافة

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في إطار احتفال وزارة الثقافة بمرور أربعين عاماً على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور؛ يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق بـ«رائد المسرح الشعري»، من خلال تقديم الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون؛ دراسة نقدية تتناول إصدار المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية «عبث إدريس وعبدالصبور في المسرح المصري» تأليف: د. أحمد سخسوخ.

كما يتم عرض فيلم تسجيلي يستعرض رحلة عطاء الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور بعنوان «فارس الكلمة» إنتاج المركز القومي للمسرح، بحضور نخبة كبيرة من الأكاديميين والنقاد والشعراء والمهتمين بمجال المسرح، وذلك في السابعة مساء الأحد القادم ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١م بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تقام الاحتفالية تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.