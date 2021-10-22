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مياه الإسكندرية: جولة تفقدية لمتابعة أعمال الشركة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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مياه الإسكندرية: جولة تفقدية لمتابعة أعمال الشركة ضمن مبادرة «حياة كريمة» مياه الإسكندرية: جولة تفقدية لمتابعة أعمال الشركة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطاع غرب المدينة والذي يبدأ من القباري وحتي برج العرب، وبدأ جولته بمقابلة العديد من المواطنين بفرع القباري الموجود بالورديان؛ للاطمئنان على حسن المعاملة وسرعة تلبية احتياجتهم، والوقوف مع المحصلين لتحفيزهم على زيادة التحصيل والقراءات، ومقابلة مسئولين الاشتراكات لمتابعة التغيرات التي تحدث في بعض المنشآت.

وتابع رئيس الشركة، أعمال رافع «الكيلو38.5»، وهو رافع جديد يتم إنشاءه ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والعمل يسير طبقا للبرنامج الزمني وتم الانتهاء من فض الخزان وجاري الانتهاء من الهيكل الخرساني لعنبر الطلمبات والمحولات، ثم توجه إلى رافع برج العرب حيث ان المنطقة بها أعمال توسعات جديدة، للتأكد من أعمال الصيانة بالنسبة للطلمبات وغسيل الخزانات.

وتوجه «جابر» اثناء جولته إلى رافع الدخلية؛ لمتابعة الصيانة وأعمال غسيل الخزانات الموجودة، والتأكد من سلامة الطلبمات القائمة على العمل، ثم توجه إلى فرع العجمي والساحل، لأخذ بعض العينات من التعاقدات «شهور 7/8/9/10» للتأكد من الالتزام باللائحة وتطبيق القوانين الخاصة بالتجاري ومقابلة المحصلين والقراء لحثهم على العمل مع التأكيد على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات.

وزار رافع 26 الساحلي؛ للتأكد من سير العمل، والمرور على رافع 26 الصحراوي والتأكد من عمل الطلمبات وتم التزام الجميع باتباع الاجراءات الاحترازية، والمرور على جميع هندسات المنطقة الغربية بداية من القباري وحتي برج العرب حتي الكيلو 27 جنوبا، ذلك للتأكد من جاهزية المعدات والبدلات من أجل الاستعداد لمواجهة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة فصل الشتاء.

وفى نهاية جولته زارأعمال تحويل بعض المرافق الخاص بشركة المياه «خطين قطر 12 بوصة وخطوط 1000 ملي» والتأكد من سير العمل طبقا للمخطط الزمنى المحدد.

المصرى اليوم

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