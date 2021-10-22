الخطيب يتقدم بأوراق ترشحة على منصب رئاسة النادي الأهلي

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تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي بأوراق ترشحه على منصب الرئيس في الدورة الانتخابية الجديدة للقلعة الحمراء المقررة يومى 25 و26 نوفمبر المقبل

وغادر الخطيب أحد مستشفيات الدقي صباح اليوم متجهاً إلي النادي الاهلي وتقدم بأوراق ترشحه علي منصب رئاسة النادي.

كما تقدم بأوراق ترشحه علي منصب أمين الصندوق خالد مرتجي الذي حضر رفقة الخطيب ودخلا سوياً إلي النادي.

وتقدم لانتخابات الأهلي حتي الأن كل من خالد سليمان أبو العلا والعامري فاروق علي منصب النائب ومحمد الغزاوي عضوية فوق السن ومي عاطف تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب.

وكان الثنائي عمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي قد قدما أوراق ترشحهما لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن في وقت سابق، بالإضافة إلى الدكتور أحمد غيط فوق السن.

ومن المقرر أن يتم غلق باب تلقي طلبات المرشحين في السابعة من مساء اليوم، على أن تجرى الانتخابات أحد يومي 25 و 26 نوفمبر.