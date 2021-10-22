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رسمياً .. الخطيب يغادر المستشفى ويتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

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رسمياً .. الخطيب يغادر المستشفى ويتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي رسمياً .. الخطيب يغادر المستشفى ويتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

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غادر محمود الخطيب المستشفى التى كان يعالج بها خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية ، وظهر رئيس الأهلي صباح اليوم الجمعة داخل أروقة النادي بفرع الجزيرة .

وتقدم رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي بأوراق ترشحه على منصب الرئيس في الدورة الانتخابية الجديدة للقلعة الحمراء المقررة يومى 25 و26 نوفمبر المقبل

وتقدم لانتخابات الأهلي حتي الأن كل من خالد سليمان أبو العلا والعامري فاروق علي منصب النائب ومحمد الغزاوي عضوية فوق السن ومي عاطف تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب.

وكان الثنائي عمر ربيع ياسين وعبدالرحمن العياشي قد قدما أوراق ترشحهما لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن في وقت سابق، بالإضافة إلى الدكتور أحمد غيط فوق السن.

ومن المقرر أن يتم غلق باب تلقي طلبات المرشحين في السابعة من مساء اليوم، على أن تجرى الانتخابات أحد يومي 25 و 26 نوفمبر.

المصرى اليوم

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