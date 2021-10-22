الإسكان: حجم الاستثمار في مدينة قنا الجديدة تجاوز 3 مليار جنية

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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة بمدينة غرب قنا الجديدة، موضحاً أن المدينة على مساحة حوالي 8971 فدانا بمحافظة قنا، وتبلغ المرحلة الأولى منها مساحة 1400 فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، ويتميز موقعها الجغرافي بوقوعه على شبكة طرق إقليمية، ومنها الطريق الصحراوي الغربي قنا- القاهرة، والطريق الصحراوي الغربي قنا- الأقصر، وتبعد عن مدينة قنا الأم مسافة 5 كم، ومن المخطط أن تستوعب 550 ألف نسمة.

وأوضح الجزار، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والتي تشمل شبكات ( صرف- مياه – ري – طرق ) للمرحلة الأولى للمدينة بمساحة 1400 فدان، بجانب تنفيذ أعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من مأخذ المياه ومحطة التنقية بنسب تنفيذ متقدمة.

وأشار إلى أنه تم وجارٍ بالمدينة تنفيذ 3264 وحدة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين -منخفض الدخل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 720 وحدة سكنية، وتم الربط على شبكات المرافق (مياه – ري- صرف)، وجارٍ تنفيذ 2544 وحدة سكنية ضمن المشروع بمتوسط نسبة تنفيذ متقدمة، كما تم إطلاق التيار الكهربائى بمنطقة العمارات، وجارٍ الانتهاء من أعمال الزراعة للمرحلة الأولى للمشروع، واعمال الزراعة بمدخل المدينة والجزر الوسطى للطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة العمارات، وتم الانتهـاء من أعمال الـــربط على شبكات المرافق (مياه- ري- صرف) للعمارات الجاري تنفيذها.

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 720 وحدة بمشروع سكن مصر بغرب قنا، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمشروعات الخدمات، فتم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ عدة خدمات بالمدينة لتلبية احتياجات المستفيدين من المشروعات بمحوري( قطع الأراضى- الوحدات)، حيث تشمل الخدمات سوقا تجارية- حضانة- ملعبا ثلاثيا- مدرسة تعليم اساسى- وحدة صحية- قسم إطفاء- قسم شرطة، بجانب التخطيط لتنفيذ عدة مشروعات خدمية أخرى، وطرح قطع أراضٍ متنوعة وبأنشطة خدمية مختلفة.

ولفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات بالمدينة تجاوز الـ3 مليارات جنيه، حيث تأتي في مقدمة الاستثمارات مشروعات البنية التحتية، وذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ المشروعات المختلفة لتحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالصعيد وتوفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، أنه جار تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بطاقة حَوالي ٣٤ ألف م٣/يوم كمرحلة أولى بنسب تنفيذ متقدمة للأعمال المدنية والميكانيكية، لافتاً إلى أن المحطة تتكون من (خزان المياه المرشحة- المروقات- غرفة توزيع المروقات- عنبر طلمبات المياه المرشحة- المرشحات- غرفة التوزيع الرئيسية- أحواض التجفيف- خزان تجميع مياه الغسيل- المكثفات المبنى الاداري- مبنى الورشة والمخزن- مبنى الكيماويات- مبنى الكلور- المأخذ- الخط الناقل بطول8.27 كم)، ومن المخطط أن تبلغ الطاقة التصميمة للمحطة بعد الانتهاء من جميع مراحل التنفيذ حوالي ١٧٢ ألف م٣/يوم.

وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد، إلى أنه تم تنفيذ شبكة الكهرباء لجزء من المرحلة الأولى بمساحة 430 فدانا وتشمل ( عمارات سكن لكل المصريين – عمارات سكن مصر – موقع عمارات الإسكان المتميز – موقع عمارات دار مصر)، بجانب تنفيذ محطة الكهرباء المتنقلة بطاقة 40 ميجا والخط الهوائي الخاص بها، موضحاً أنه تم تنفيذ كابلات جهد متوسط بطول حوالى 115 كم، وكابلات جهد منخفض وانارة بطول حوالى 37 كم، وتم تركيب اعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية ومنطقتى سكن لكل المصريين وسكن مصر، وتركيب 14 لوحة توزيع جهد منخفض، و6 اكشاك كهرباء، وجارٍ تصميم شبكات الاتصالات الذكية.