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ارتفاع جديد .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

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ارتفاع جديد .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021 ارتفاع جديد .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

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حققت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، 22 أكتوبر2021، ارتفاعا جديدا مع بداية التداول فى آخر أيام الاسبوع بالبورصة العالمية بسبب تراجع الدولار ومخاوف التضخم التى تزايدت خلال الفترة الحالية، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا فى التعاملات الفورية والعقود الآجلة ، كما ارتفع سعر الذهب في مصر بقيمة جنيهين عن الأمس، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا، 779 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب استجابة لرغبات المواطنين واحتياجتهم في معرفة أسعار المعدن الأصفر سواء للاستثمار والادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 888 إلى 891 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 778 إلى 780 جنيها، ويشهد إقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح مابين 667 إلى 669 جنيهاوهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6224 إلى 6240 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل ملحوظ فى آخر يوم للتداولات هذا الإسبوع بسبب تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع تزايد المخاوف من التضخم وارتفع حيث ارتفع سعر الذهب في العقود الآجلة في ديسمبر خلال دورة الولايات المتحدة، بنسبة 0.33%، إلى 1787.85 دولار للأوقية، وقد يجد الذهب نقاط الدعم عند 1760.30 دولارا، ونقاط المقاومة عند 1790.30 دولار، بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 791.26 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 904.05 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 678.23 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,792.10 $ .

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المصرى اليوم

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