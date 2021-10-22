فتح باب الترشح على عمادة «علوم بنها» غدًا

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أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، عن فتح باب التقدم لعمادة كلية العلوم، ابتداء من غد االسبت، وحتى الخميس المقبل، بمقر الجامعة لدى نيفين مصطفى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن الراغبين في الترشح عليهم تقديم أوراق ترشحهم من ٥ نسخ من أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، وويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

وأضاف البيان: «على من يريد التقدم مراعاة عدة شروط وإجراءات، منها أن يكون المتقدم للترشح استاذاً عاملاً بالكلية أوالمعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنه على الأقل حال الترشح للعمادة وألا يكون قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه إعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب، وأخيرا حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة».

يذكر أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال اسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.