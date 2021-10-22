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إقبال كبير علي حدائق أنطونيادس الملكية والحيوان لقضاء «الويك إند» في الإسكندرية (صور)

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إقبال كبير علي حدائق أنطونيادس الملكية والحيوان لقضاء «الويك إند» في الإسكندرية (صور) إقبال كبير علي حدائق أنطونيادس الملكية والحيوان لقضاء «الويك إند» في الإسكندرية (صور)

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شهدت حدائق ومتنزهات الاسكندرية اليوم الجمعة اقبالا جماهيريا كبيرا من جانب مواطني الاسكندرية والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة الويك اند _ عطلة الأسبوع _ والاستماع بالاجازة قبل العودة إلى الأعمال والدراسة.

واستقبلت حديقة انطونيادس الملكية والورد المواطنين لقضاء عطلة الاسبوع وسط المساحات الخضراء والاشجار النادرة والعتيقة والتي تتعدى اعمارها 200 و500 سنة مثل الطرزان والتين البنغالي والزيتون الكاذب وابو النجف والكوكولوبا والتي لا تتواجد في إلا بالاسكندرية.

وحرصت الحديقة على استقبال الاسر والرحلات المدرسية لقضاء عطلة الاسبوع.

كما شهدت حديقة حيوان الاسكندرية اقبال كبير من جانب المواطنين وحرص الزائرين على زيارة بيوت السباع ومشاهدة العروض التي تقدم للزائرين وكذا القرود والنسانيس وقضاء يوما مبهجا مع الحيوانات والتقاط الصور التذكارية والسيلفي .

وعبر الجمهور عن فرحتهم بقضاء اوقات العطلات والاجازات في حديقة حيوان الاسكندرية خاصة بعد انتهاء مشروع التطوير بالحديقة.

اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)
اقبال كبير علي حدائق انطونيادس الملكية والحيوان لقضاء "الويك اند" في الاسكندرية (صور)

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المصرى اليوم

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