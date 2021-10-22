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ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي سبل للإبقاء على أسعار الطاقة تحت السيطرة، دون الإعلان عن نتائج نهائية وسط انقسام حول أفضل طريقة للقيام بذلك مع اقتراب القارة من أكثر أشهر العام برودة.

وأاصدرت وكالة الأنباء الألمانية تقريرا إشارات فيه إلى انه بعد ساعات من المناقشات خلال قمتهم المنعقدة في بروكسل حول أفضل السبل لحماية المواطنين والشركات الصغيرة، قالت الدول الـ 27 فقط إنها «ستفكر بسرعة» في اتخاذ تدابير متوسطة وطويلة الأجل لدعم إمدادات الطاقة والحفاظ على أسعار الفواتير في المتناول.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار الطاقة- وخاصة الغاز الطبيعي- شهدت ارتفاعا بشكل متسارع منذ بداية العام مما أدى إلى شعور المستهلكين بالفعل بآثار ارتفاع فواتير الكهرباء والتدفئة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت الأسبوع الماضي ما يطلق عليه«صندوق أدوات» للإجراءات التي يمكن للدول الاعضاء تطبيقها. وتشمل الخيارات خفض الضرائب ودفع مخصصات مباشرة للأسر المعرضة للتاثر من ارتفاع فواتيرالتدفئة والكهرباء أو تقديم مساعدات حكومية للشركات الصغيرة.

وأوضحت الوكالة إلى ان المباحثات مازالت مستمرة وستجرى مناقشة مقترحات في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في لوكسمبورج يوم الثلاثاء المقبل وسيدرج الموضوع أيضا على جدول.

وأضافت الوكالة إلى انه من غير المرجح أن تنال نتائج قمة الخميس رضى إسبانيا، التي لطالما ضغطت بقوة إلى جانب فرنسا ودول أخرى من أجل أن يكون هناك استجابة على مستوى الاتحاد الأوروبي بإجراءات مباشرة مثل مشتريات واحتياطيات غاز مشتركة.