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مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية

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مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية مواعيد صلاة الجمعة اليوم 22-10-2021 في 78 مدينة مصرية

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يقدم موقع دار الإفتاء المصرية خدمة جدول مواعيد صلاة الجمعة فى عدد 78 من المدن والمحافظات المصرية.

وتقوم هيئة المساحة المصرية بإعداد جدول مواقيت الصلاة عن اليوم فى المدن المصرية يوميًا

وتُقام صلاة الجمعة كل يوم جمعة من كل أسبوع بدلاً من صلاة الظهر.ويجب أن تقام صلاة الجمعة في جماعة، وتؤدي صلاة الظهر 4 ركعات بدلاً من صلاة الجمعة إن لم تتوافر شروط صلاة الجمعة. ويجب أن يسبق ركعتا صلاة الجمعة خطبة الجمعة.

وتبلغ عدد الصلوات المفروضة على المسلمين يوميًا 5 صلوات. وصلوات المسلمين المفروضة هي: الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم صلاة المغرب وآخرهم صلاة العشاء.

ويمكن معرفة مواعيد صلاة الجمعة وجميع الصلوات اليوم عن اليوم الجمعة 22-10-2021، من الموقع الرسمي مباشرة عبر الرابط التالي مواقيت الصلاة فى جميع مدن مصر.

مسجد السيدة زينب قبل صلاة الجمعة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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