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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021 والقنوات الناقلة.. لقاءات وأرسنال وفيتا كلوب

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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021 والقنوات الناقلة.. لقاءات الزمالك وأرسنال وفيتا كلوب جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-10-2021 والقنوات الناقلة.. لقاءات وأرسنال وفيتا كلوب

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يشهد اليوم الجمعة 22-10-2021 لعب عدد من المباريات الهامة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبطولة كأس الكونفدرالية والدوريات الإنجليزي والألماني والفرنسي والتركي والإسباني والسعودي وكأس أمير قطر، ونقدم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

ويتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم العديد من المباريات للأندية الهامة من أهمها: مباراة وتوسكر - مباراة ارسنال واستون فيلا - مباراة اوساسونا وغرناطة - مباراة فيتا كلوب وتشاشوما.

جدول مواعيد مباريات اليوم فى دوري أبطال أفريقيا - دور الـ 32

§ مباراة الزمالك × توسكر – الساعة 7 مساءً - قناة on time sport 1.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية - الدور 32

§ مباراة فيتا كلوب × تشاشوما – الساعة 4 عصرًا.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 9 - والقنوات الناقلة

§ مباراة ارسنال × استون فيلا – الساعة 9 مساءً - قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الألماني – الجولة 9

  • مباراة ماينز × أوجسبورج – الساعة 8.30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم – الجولة 9

  • مباراة سبيزيا × سامبدوريا – الساعة 6.30 مساءً.
  • تورينو × جنوي – الساعة 6.30 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة – الجولة 10

  • مباراة اوساسونا × غرناطة – الساعة 9 مساءً - قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي – الجولة 11

  • مباراة انجيه × سانت ايتان – الساعة 9 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدورى السعودى

  • مباراة الفيصلي × التعاون – الساعة 5 مساءً – قناة الرياضية 1.
  • ضمك × الحزم – الساعة 5.15 مساءً – قناة الرياضية السعودية 2.
  • الاتحاد × الشباب – الساعة 7 مساء – قناة الرياضية السعودية 1.

مواعيد مباريات الدوري التركي – الجولة 10

  • مباراة يني مالاتيا سبور × ألتاي أزمير – الساعة 7 مساءً.

جدول مواعيد مباريات كأس أمير قطر

  • مباراة السد × الريان – الساعة 6 مساءً.

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