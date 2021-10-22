أخبار عاجلة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا -
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو) -
البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
المجلس التنفيذي بمكتب التربية العربي يواجه كورونا بـ 78 برنامجًا في الدول الأعضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب

Print
وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وزير النقل الموريتاني محمدو أمحيميد، يرافقه السفير سيدى محمد عبدالله، بزيارة لبعض مشروعات النقل الكبرى والتى تنفذها وزارة النقل حيث تفقد إحدى محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، على هامش حضور اجتماع الدورة ٣٤ لمجلس وزراء النقل العرب ،والذى عقد بمقر جامعة الدول العربية.

وتفقد وزير النقل الموريتاني مشروع مونوريل السادس من أكتوبر ،حيث تم استعراض خط سير المشروع ،وأهميته بالنسبة للربط مع مشروع القطار السريع، وكذلك مع مشروع الخط الثالث لمتروالأنفاق، كما شاهد الوزير الأعمال المختلفة التي تجرى بالمشروع.

وفى نهاية الجولة عبر الوزير الموريتاني عن إعجابه الشديد بما يجرى على أرض ،كما أشاد بما تقوم به المقاولون العرب من مشروعات عملاقة وبما تمتلكه من خبرات بشرية كبيرة قادرة على تنفيذ مشروعات بهذا الحجم.

كما أبدى الوزير الموريتاني رغبته في وجود الشركة بموريتانيا لتنفيذ مزيد من المشروعات مثل مشروعات الطرق التي نفذتها من قبل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية

خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية