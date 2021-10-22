وزير النقل الموريتاني يزور مشروعات المقاولون العرب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وزير النقل الموريتاني محمدو أمحيميد، يرافقه السفير سيدى محمد عبدالله، بزيارة لبعض مشروعات النقل الكبرى والتى تنفذها وزارة النقل حيث تفقد إحدى محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، على هامش حضور اجتماع الدورة ٣٤ لمجلس وزراء النقل العرب ،والذى عقد بمقر جامعة الدول العربية.

وتفقد وزير النقل الموريتاني مشروع مونوريل السادس من أكتوبر ،حيث تم استعراض خط سير المشروع ،وأهميته بالنسبة للربط مع مشروع القطار السريع، وكذلك مع مشروع الخط الثالث لمتروالأنفاق، كما شاهد الوزير الأعمال المختلفة التي تجرى بالمشروع.

وفى نهاية الجولة عبر الوزير الموريتاني عن إعجابه الشديد بما يجرى على أرض مصر ،كما أشاد بما تقوم به المقاولون العرب من مشروعات عملاقة وبما تمتلكه من خبرات بشرية كبيرة قادرة على تنفيذ مشروعات بهذا الحجم.

كما أبدى الوزير الموريتاني رغبته في وجود الشركة بموريتانيا لتنفيذ مزيد من المشروعات مثل مشروعات الطرق التي نفذتها من قبل.