أخبار عاجلة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا -
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو) -
البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
المجلس التنفيذي بمكتب التربية العربي يواجه كورونا بـ 78 برنامجًا في الدول الأعضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 6 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك

Print
مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 6 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك مسلسل بربروس Barbaros .. الحلقة 6 مترجمة للغة العربية عبر قناة TRT واليرموك

لاقتراحات اماكن الخروج

يبحث العديد من المتابعين موعد عرض مسلسل بربروس والقنوات الناقلة بالترجمة العربية لمتابعة المسلسل التاريخي ، ويبحثون عن موعد عرض مسلسل خير الدين بربروس على trt 1 التركية التى يتابعها عشاق الدراما التركية من الجمهور العربي

تم عرض مسلسل بربروس Barbaros على قناة تى ار تى trt التركية الخميس 21 -10-2021 والخميس من كل أسبوع .
وتعاد الحلقة مترجمة بالعربية على قناة الفجر الزائرية الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 22-10-2021 وتنقل قناة البرموك المسلسل أيضاً الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة .


تردد القنوات الناقلة لمسلسل بربروس

[image:2:center]

تم بث أول حلقة من مسلسل بربروس فى سبتمبر ويتم بث حلقة جديدة شيقة كل أسبوع وينتظر الجمهور المصري والجمهور العربي مشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي يتحدث مسلسل بربروس عن البحار المسلم الذذي قاتم بفتوحات كبيرة على ساحل البحر المتوسط بمعاونه أخوه يقوم بدور البطولة الفنان التركي انجين التان الذي قام ببطولة مسلسل أرطغرل الشهير ويشاركه البطولة أولاش استبه >

تعرض قناة trt المسلسل بلغته التركية مترجمة للغة العربية ويتم إعادة المسلسل على قناة اليرموك السبت 8 مساء بتوقيت القاهرة يعد بث الحلقة الثالثة من مسلسل بربروس الأحد الساعة 11 صباحاً

[image:2:center]

مسلسل بربروس الحلقة 6 مترجم,مسلسل بربروس الحلقة 6 مترجمة,بربروس الحلقة 6 مترجمة,مسلسل بربروس,اعلان مسلسل بربروس الحلقة 6,بربروس الحلقة 6,مسلسل خير الدين بربروس الحلقة 6 أكوام,مترجم اعلان 2 الحلقة 6 مسلسل الاخوة بربروس,مسلسل الاخوة بربروس الحلقة 6,مترجم اعلان 2 الحلقة 6 مسلسل بربروس,مسلسل بارباروس الحلقة 6,مسلسل بربروس الحلقة 1,بربروس,بربروس 6,مسلسل خير الدين بربروس,مسلسل بربروس الحلقة 5,مسلسل الاخوة بربروس الحلقة 3,بربروس الحلقة السادسة مترجمة عربيه

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر

شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا

مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا