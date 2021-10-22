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مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

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مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع مياه المنيا تنفذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

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قال المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إن فريق التوعية بالشركة بالتنسيق مع وحدة حقوق الانسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديريتى التربية والتعليم والصحة وبرعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف) قاموا بتنفيذ حملة توعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع وذلك للتعريف بمخاطر تداعيات المستجد، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الحملة التوعوية تهدف إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي حيث تم عمل عرض بسيارة التوعية المجهزة التابعة للشركة، وكذلك عقد ندوة لطلبة المدرسة بمصاحبة مترجمي لغة الاشارة، كما شملت الفعاليات تنفيذ مسرح للعرائس للتوعية بأهداف الحملة.

وأكد «السعيد» أن حملات التوعية تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بتنفيذ هذه الأنشطة مع بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، للحفاظ على لأنه شريان الحياة.

المصرى اليوم

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