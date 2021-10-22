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تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:56 صباحاً
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:56 صباحاً
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو)
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:42 صباحاً
البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:28 صباحاً
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:20 صباحاً
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:06 صباحاً
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:06 صباحاً
المجلس التنفيذي بمكتب التربية العربي يواجه كورونا بـ 78 برنامجًا في الدول الأعضاء
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الجمعة 29 أكتوبر 2021 12:38 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يصل إلى سوتشي للقاء الرئيس بوتين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 22 أكتوبر 2021 09:41 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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