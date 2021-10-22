رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية يزور «الإسكندرية» لتعزيز التعاون المشترك (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، مساء أمس، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تأتي الزيارة تفعيلا للتعاون المستمر بين الجانبين وتعزيز أواصر التعاون العلمي والتبادل المعرفي والإطلاع على البرامج والمقررات الأكاديمية بجامعة الإسكندرية وتفعيل برنامج ماجستير إدارة الابداع والتغيير.

وأكد قنصوه خلال اللقاء أن برنامج إدارة الابداع والتغيير بين الجامعتين يهدف إلى رفع مستوي التعليم ودعم الشباب العربي لتبني رؤية حديثة في ريادة الأعمال، لافتاً إلى أهمية ريادة الأعمال في رسم مستقبل اقتصاد العالم العربي، من خلال خلق وتنمية اقتصاد المعرفة، ودعم الشباب العربي من خلال تبني رؤية حديثة في التعليم.

من جانبه، أعرب الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية عن سعادته بزيارة وطنه الثاني مصر والتى تأتي إنطلاقا من حرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على توطيد التعاون مع جامعة الإسكندرية التي تزخر بخبرات وتاريخ أكاديمى متميز على المستوي المحلي والعربى والدولي.

وأطلع العور خلال الزيارة على أهم البرامج والمقررات الأكاديمية بجامعة الإسكندرية وناقش كيفية الأستفادة ونقل الخبرات العلمية بين الجانبين لاسيما في مجال التعليم العالي والتعليم الذكي smart learning، مؤكداً أن من أهداف جامعة حمدان بن محمد دعم برامج القيادة والتميز المؤسسي والتعليم الالكترونى.

وتوجه رئيسا الجامعتان عقب اللقاء إلى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية لعقد لقاء تعريفي عن ماجستير إدارة الابداع والتغيير مع الباحثين والمتقدمين للتسجيل بهذا البرنامج، وقام كل من الدكتور مصطفى حسن نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للتعاون الدولي، والدكتورة ماجدة مدبولي المنسق الأكاديمي لبرامج جامعة حمدان بن محمد الذكية بالإسكندرية بالرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالبرنامج.

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية الاماراتية يزور الاسكندرية لتفعيل برنامج الماجستير المشترك عن إدارة الابداع والتغيير(صور)

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية الاماراتية يزور الاسكندرية لتفعيل برنامج الماجستير المشترك عن إدارة الابداع والتغيير(صور)

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية الاماراتية يزور الاسكندرية لتفعيل برنامج الماجستير المشترك عن إدارة الابداع والتغيير(صور)