وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

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أعلن مجلس أمناء العلوم الزراعية المتقدمة بالهند عن فوز الدكتور عادل البلتاجي المدير العام للمركز الدولي للأبحاث الزراعية بالمناطق الجافة الأسبق (ايكاردا ) وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الأسبق، بجائزة الدكتور سواميناثان العالمية للزراعة لهذا العام من بين عدد من العلماء والخبراء على مستوى العالم.

وقال مجلس الأمناء في الإعلان عن فوز البلتاجي بالجائزة رقم ١٢، انها جاءت تقديرا للخدمات والإسهامات المتميزة لهذا العالم ودوره في تقليل الفقر والقضاء على الجوع على المستوى الإقليمي والعالمي وخاصة في مناطق غرب آسيا وشمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا، من خلال عمله مديرا عاما للمركز الدولي للأبحاث الزراعية بالمناطق الجافة (ايكاردا ) وايضا كوزير للزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وكرئيس للمنتدى العالمي للبحوث الزراعية (GFAR).

ومن جانبه، عبر الدكتور راج باروده رئيس مجلس الأمناء عن سعادته بفوز البلتاجي بالجائزة، وسيتم عفد مراسم تسليم الجائزة في احتفالية عبر الانترنت (أونلاين) يوم 30 نوفمبر الشهر المقبل، وذلك نظرا لإجراءات كورونا الاحترازية.

وكان الدكتور نورمان بورلوج الحاصل على جائزة نوبل هو أول من حصل على هذه الجائزة عام ٢٠٠٥، وليست هذه هي المرة الأولي التي يفوز بها البلتاجي بجائزة عالمية، بل سبق تكريمه بالعديد من الدول في المناسبات الدولية المختلفة ومنها حصوله الميدالية الذهبية للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول حوض البحر الأبيض المتوسط CIHEAM فرنسا تقديرا لجهوده كرئيس للمركز في تطوير الزراعة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط (2015).