انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

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ينطلق 24 نوفمبر المقبل، مهرجان العسل المصري الثالث تحت شعار «عسل النحل، ذهب مصر السائل» والذي يستمر لمدة 5 أيام في حديقة الأورمان، برعاية إتحاد النحالين العرب، بمشاركة 100 عارض لمختلف منتجات النحل والصناعات المرتبطة به.

وقال فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب، في تصريحات صحفية الجمعة ان المهرجان المصرى للعسل اثبت تواجدا ملحوظا خلال الدورتين الماضيتين وهو ما يبشر بان يكتسب الصفة الدولية خلال الدورات القريبة القادمة وان يوضع على الأجندة الدولية للمعارض والمؤتمرات كعنصر من عناصر تنشيط التبادل التجاري والاقتصادي كما ستكون له مكانه خاصة في تنشيط السياحة وجذب عدد اكبر من السائحين لمصر، موضحا أننا نستهدف تحوله إلى حدث دولي والفعاليات تناقش تحديات الإنتاج والتسويق.

وأضاف «بحيري»، ان مهرجان المصري لعسل النحل سيشهد اقبالا شديدا من العارضين نظرا لما تحقق في الدورتين السابقتين من نجاحات شهد بها الجميع على المستويات الرسمية والشعبية والتسويقية، وذلك نظرا لما شهده مهرجان العام الماضي من توفير فرص تسويقية كبيرة للعارضين وتحويل تحديات فيروس كورونا إلى فرص تسويقية لزيادة الإقبال على عسل النحل لتميزه برفع قدرة الجهاز المناعي على مواجهة مخاطر الامراض الفيروسية.

وأوضح رئيس إتحاد النحالين العرب ان مهرجان العسل المصري في دورته الثالثة سوف يتناول عددا من الفعاليات حول تأثير التغيرات المناخية على تربية النحل وإنتاج العسل، فضلا عن أهمية التعاون بين الجهات المعنية بتداول المبيدات ومربي النحل والمزارعين للتوعية بالإستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات لمنع تأثيرها على صناعة وتربية النحل.

ومن جانبه توقع المهندس ابراهيم ماضى الامين العام لاتحاد النحالين العرب ان يتحول المهرجان من الحالة المحلية إلى الحالة الدولية في حالة إنحسار مخاطر فيروس كورونا ومشاركة شركات مصرية وعربية ودولية في فعاليات مهرجان العسل بعد «كورونا»، موضحا ان المهرجان هو فرصة تسويقية للتوعية بالأهمية الغذائية لمنتجات عسل النحل ودوه في تحسين النمط الغذائي للمصريين بأن يكون على مائدة المصريين في وجبات الإفطار.