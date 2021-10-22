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1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني

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1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني 1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني

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تعامدت الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، صباح اليوم الجمعة، في حضور 1270 من السائحين الأجانب والمصريين بينهم 520 سائح أجنبي، حيث تعامدت الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بقدس الأقداس فى مدينة أبوسمبل فى ظاهرة فلكية و هندسية نادرة تتكرر مرتين فى 22 أكتوبر و 22 فبراير من كل عام.
وأكد عبدالمنعم سعيد مدير أثار أسوان والنوبة، أن التعامد بدأ الساعة الخامسة و 53 دقيقة، واستمر لمدة 23 دقيقة، وشاهدها أكثر من 81 شخصية عامة، وهو ما يعكس الاستقرار الأمني في .

المصرى اليوم

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