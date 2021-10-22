الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا

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أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، أن باهر المحمدي مدافع الفريق مستمر ولن يرحل عن الدراويش في الموسم الجديد.

وأشار وحيد عبر برنامج البريمو إلى أن شكري نجيب وعماد حمدي تلقيا عروض مميزة للتجديد من جانب اللجنة الفنية للإسماعيلي ووافقا على التجديد ولكن تم الاستقرار على تأجيل الأمر لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأوضح أن المجلس الجديد سيتسلم مهام عمله يوم 1 نوفمبر المقبل، مؤكداً أن شكري نجيب رغبته الأولى البقاء في الإسماعيلي أو الرحيل خارج مصر.

وأشاد وحيد بطريقة رحيل على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية مع باقي أعضاء اللجنة وإنهاء عملها في ظل ظروف صعبة عاشها الإسماعيلي، مؤكداً أن هذه سنة الحياة ويجب ترك المجال للمجلس الجديد لاختيار القيادات المناسبة.

وقال وحيد إن دوره كمتحدث رسمي للإسماعيلي سينتهي بإعلان نتيجة الانتخابات التي تجرى يوم 31 أكتوبر الجاري».

وأوضح أنه وافق بلا تردد على العمل في منصب المتحدث الرسمي لأنه لن يتأخر عن نداء الإسماعيلي.