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بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر

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بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر

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أكد الدكتور مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز، أن الحالة الصحية للاعب إسلام عيسى جيدة للغاية واستقرت تماما بعد الخضوع للعديد من الفحوصات الطبية بعد إصابته بكسر في الأنف.
وقال المنيري في تصريحات تلفزيونية، إن إسلام عيسى يخضع لجراحة في الأنف كي يستعيد عافيته ويتخلص من الإصابة تماما، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد فترة غياب اللاعب بشكل رسمي ولكن بعد الخضوع للجراحة سيغيب على الأقل لمدة شهر عن المستطيل الأخضر.
وأوضح أن إدارة بيراميدز فضلت عدم المغامرة باللاعب في ظل رحلة الطيران الطويلة من تنزانيا إلى القاهرة.
وأكد أن السفارة المصرية في إثيوبيا لم تتأخر على الإطلاق وتم التنسيق على أعلى مستوى وكانت هناك محاولات مكثفة لتوفير كل الأمور له وللاعب.

المصرى اليوم

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