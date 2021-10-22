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انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق

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انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق

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قال توفيق السيد الحكم السابق، إنه يكن كل احترام وتقدير لعصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي، ووجيه أحمد الرئيس السابق للجنة.

وأشار توفيق السيد عبر برنامج البريمو إلى أنه تناقش مع عصام عبدالفتاح حول سياسة العمل في منطقة القاهرة ولكن عبدالفتاح قال بالحرف الواحد:«هذه سياستي وأدير بهذا الفكر، ومن لا يعجبه ذلك فليرحل».
وأضاف: «ليس توفيق السيد من يقال له هذا الكلام من عصام عبدالفتاح، ولم أتقبل الأمر ولكن عبدالفتاح تحدث معي هاتفيا، مؤكدا أنه لم يقصد ما فهمه من الكلام، ولكن من وجهة نظري أن القادم لن يكون إيجابيا لصالح منظومة التحكيم».
وتابع : «تطوير التحكيم لن يكون بسفر الحكام للإسكندرية بعد رحلة سفر طويلة وإجراء اختبارات غير منطقية في نفس يوم السفر، وهو أمر مرهق وطريقة التعامل مع الحكام غير لائقة بالمرة».

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