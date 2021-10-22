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الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل

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الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل

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أكد حازم فتوح وكيل أعمال حمدي النقاز ظهير الأهلي السعودي، أن صفقة رحيل اللاعب للفريق جاءت بناء على انتقال حر ليتم قيده بعيدا عن الفترات القانونية المسموح بها من جانب الاتحاد الدولي «فيفا».
وأشار فتوح عبر برنامج البريمو بقناة إلى أن تعامل باحترافية شديدة مع الموقف واستفاد ماليا بعد رحيله للأهلي السعودي، وضمن حقوقه المستقبلية بخلاف تنازل اللاعب عن قضيته التي كان حصل من خلالها على حكم في درجتين تقاضي وقبل قرار المحكمة الرياضية الدولية بأسبوعين.
وأوضح أن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك تعامل مع الملف باحترافية شديدة وبطريقة تضمن حقوق القلعة البيضاء.
وأضاف: «النقاز تلقى عروضا من أندية مصرية وليس من خلالي كوكيل وسمعنا أن النقاز تلقى اتصالات من أحد الوسطاء يفيد برغبة الأهلي في ضمه، ولكن الصفقة لم تكتمل».

المصرى اليوم

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