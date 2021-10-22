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أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب

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أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب

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أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن التذاكر خلال مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل ستكون موحدة.

وقال أحمد دياب في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «أسعار التذاكر في البداية ستكون موحدة وستذهب لدعم الأندية».

وأضاف أن فكرة زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري ترتبط بمدى الإلتزام والظهور بشكل جيد من العدد المسموح له بالحضور.

وأشار: «نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة بالدوري»، مشيرًا: «لا تغيير في عدد اللاعبين الأجانب هذا الموسم».

يذكر أن الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز سوف ينطلق الإثنين المقبل.

المصرى اليوم

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