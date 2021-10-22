أحمد دياب: نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة .. وهذه حقيقة تغيير عدد اللاعبين الأجانب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن أسعار التذاكر خلال مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل ستكون موحدة.

وقال أحمد دياب في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «أسعار التذاكر في البداية ستكون موحدة وستذهب لدعم الأندية».

وأضاف أن فكرة زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري ترتبط بمدى الإلتزام والظهور بشكل جيد من العدد المسموح له بالحضور.

وأشار: «نخطط لاختيار أفضل لاعب في كل مباراة بالدوري»، مشيرًا: «لا تغيير في عدد اللاعبين الأجانب هذا الموسم».

يذكر أن الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز سوف ينطلق الإثنين المقبل.