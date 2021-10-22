«زي النهارده» وفاة الرسام الفرنسى سيزان 22 أكتوبر 1906

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يبقى الفنان التشكيلى الفرنسى بول سيزان علماً من الأعلام المجددين ورائداً لمعظم الاتجاهات المعاصرة في الفن التشكيلى، وينظر البعض له باعتباره الرسام الذي حطم الشكل الطبيعى وأعاد صياغته فمهد بذلك للفن التجريدى الذي ظهر في القرن العشرين وينتمى «سيزان» إلى مدرسة الانطباعية واستقى مواضيع أعماله الشهيرة من الطبيعة التي كان يخرج إليها ويصورها ولا يعرف من الفنانين التشكيليين من تعرض للنقد والتهكم بل والتجريح والسخرية مثلما حدث لهذا الفنان حتى إن صديقه الروائى الفرنسى الشهير إميل زولا لم يجامله كما أن زوجته كانت تقول له عليك أن تتعلم كيف ترسم أولاً ولكنه ظل صامداً هادئاً مقتنعاً بما يريد التعبيرعنه فنياً وأمام إصراره وبعد نضال مرير اعتبره محبو الفن التشكيلى مطوراً كبيراً للفن الحديث بل والمطلق لبعض الاتجاهات الجديدةفى الفن، أما عن سيرته فتقول إنه ولد بمدينة(اكس آن بروفانس) القريبة من مارسيليا في 13 يناير 1839 لوالد ثرى ثم التحق بمعهد البلدة (البوربون) والتحق بمعهد الحقوق، وكان يتلقى دورات خاصة في الرسم وفى 1861 فاز بمنحة لباريس ليدرس الرسم وهناك انتسب إلى الأكاديمية السويسرية صور سيزان العناصر الطبيعية بمعايير هندسية، ثم تحرر من التأثيرية مما مهد لظهور المذهبين التكعيبى والتجريدى و«زي النهارده»فى 22 أكتوبر 1906 توفى سيزان، حين كان يرسم منظراً طبيعياً في الهواء الطلق.