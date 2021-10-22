«زي النهارده» الزعيم مصطفى كامل يعلن تأسيس الحزب الوطنى 22 أكتوبر 1907

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حياة قصيرة عاشها الزعيم مصطفى كامل، فلم يتجاوز عمره حين توفى 34 عاماً لكنها كانت حياة حافلة بالنضال من أجل قضية مصر واستقلالها، وهو مولود في 14 أغسطس 1874، وتلقى تعليمه الابتدائى في ثلاث مدارس والثانوى بالمدرسة الخديوية ثم التحق بمدرسة الحقوق في 1891، وتنقل بين عدد من الجمعيات الوطنية، وفى 1893 سافر لفرنسا ليلتحق بمدرسة الحقوق ثم التحق بعد عام بكلية حقوق تولوز وحصل منها على شهادة الحقوق، وبعد عودته إلى مصر سطع نجمه في مجال الصحافة وازدادت شهرته وذاع صيته بين مصر وأوروبا مع دفاعه عن القضية المصرية والتنديد بوحشية الإنجليز بعد حادثة دنشواى، ومن أقوال مصطفى كامل المأثورة «لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً» و«إن الأمة التي لا تأكل مما تزرع وتلبس مما لا تصنع أمة محكوم عليها بالتبعية» و«إن مصر للمصريين أجمع»، وفى مجال العمل الاجتماعى قاد حملة اكتتاب لتأسيس الجامعة المصرية، و«زي النهارده» في 22 أكتوبر 1907، وفى الخطبة الأخيرة في حياته على مسرح زيزينيا بالإسكندرية أعلن مصطفى كامل تأسيس الحزب الوطنى، الذي كان من أهم وأول أهدافه جلاء الإنجليز عن مصر وبث الروح الوطنية في الشعب وإقرار دستور يكفل الرقابة البرلمانية على الحكومة واتفق أعضاء الحزب على أن يكون مصطفى كامل رئيس الحزب مدى الحياة لكنه توفى بعد تأسيس الحزب بأربعة شهور تحديداً في 10 فبراير 1908 فانتخب الزعيم محمد فريد رئيساً للحزب، وقد مثل الحزب المحطة الحزبية الأولى في مصر.