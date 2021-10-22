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قال حسين ياسر المحمدي نجم نادي الأهلي والزمالك السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يتأثر برحيل التونسي فرجاني ساسي عن الفريق في نهاية الموسم الماضي.

وكان فرجاني ساسي، رحل عن صفوف الزمالك في نهاية الموسم الماضي، لينتقل إلى صفوف الدحيل القطري، في صفقة انتقال حر.

وقال حسين ياسر المحمدي في تصريحات تليفزيونية إن الزمالك لم يتأثر برحيل فرجاني ساسي، مؤكدًا على أن الفرق الكبيرة لا تقف على أي لاعب مهما كان اسمه«.

وأضاف: «إمام عاشور يستطيع تعويض رحيل فرجاني، فهو ظهر بمستوى مميز في المباريات التي شارك فيها في الموسم الماضي في مركز خط الوسط».

وأشار إلى أن عودة مصطفى فتحي، إضافة قوية للزمالك، فهو لديه مهارات كبيرة وقادر على صناعة الفارق مع الفريق الأبيض«، مضيفا: «وجود أكثر من لاعب مميز في مركز الجناح، شيء ايجابي، لأن الموسم طويلا، ومن الممكن أن يغيب أي لاعب لأسباب مختلفة».