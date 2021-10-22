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أحمد مجدي: الأهلي يعاني من مشاكل فنية.. وأفشة ملوش بديل

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أحمد مجدي: الأهلي يعاني من مشاكل فنية.. وأفشة ملوش بديل أحمد مجدي: الأهلي يعاني من مشاكل فنية.. وأفشة ملوش بديل

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يرى أحمد مجدي لاعب السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتأثر في حال غياب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق.

وقال أحمد مجدي في تصريحات تليفزيونية : «الأهلي لديه مشاكل فنية، ظهرت جليًا في الفترة الأخيرة»، مضيفًا :«الأهلي يتأثر في حال غياب محمد مجدي أفشة».

وأضاف: «أفشة ملوش بديل في الأهلي، حيث لا يوجد لاعب يستطيع تعويض غيابه، والدليل على ذلك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر يغير طريقة اللعب حال غيابه، حيث يعتمد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب.

يذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع الحرس الوطني بطل النيجر، غدا السبت، على السلام، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المصرى اليوم

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