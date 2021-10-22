محافظ مطروح يستقبل وزير الرياضة لبحث تطوير مراكز وأندية مطروح

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب وصوله إلى المحافظة ضمن زياراته الميدانية التي يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوي مختلف محافظات الجمهورية.

عقد محافظ مطروح ووزير الشباب والرياضة اجتماعا لبحث الأوضاع الراهنة على صعيد مراكز شباب وأندية مطروح بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن أبوقديره عضو مجلس النواب، والنائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال رئيس الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة.

تناول اللقاء استعراض ما تم انجازه من أعمال تطوير لحقت بمراكز شباب وأندية محافظة مطروح خلال الفترة الماضية، والخطة الإنشائية المحددة للفترة المقبلة، إضافة إلى أعداد مراكز الشباب المقرر تطويرها وإنشائها كمرحلة أولي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية وفي المقدمة منها المحافظات الحدودية، وذلك بالتنسيق التام مع السادة المحافظين لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت.

لفت الدكتور أشرف صبحي إلى تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة والمخصصة لأبناء المحافظات الحدودية، والتي يتم تنفيذها على مدار العام في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب المحافظات الحدودية، وإيماناً بدورهم الفعال في تحقيق التنمية .

من جانبه وجه محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لمنظومة الرياضة، والتى بلغت ١٦ مليون جنيه لإنشاء عدد من مراكز الشباب والأندية وملاعب منها ٦ مليون بقرى حياه كريمة.

كما استعرض محافظ مطروح عدد من المطالب التي أكد وزير الشباب العمل على تلبيتها سواء تطوير أندية ودعم الأندية الكبرى بمطروح بصالات جيم،

كذلك الحاجة لتأهيل فريق الهجن بمطروح مع انشاء مضمارى العلمين والسلوم، وكذلك التنسيق لانشاء نادى للفروسية والجار التنسيق حاليا مع الجانب الإماراتى وخبرته في هذه اللعبة.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح يشاركان اليوم الجمعة في المهرجان الرياضي بقاعدة ٣ يوليو البحرية في إطار الاحتفالات بعيد القوات البحرية.