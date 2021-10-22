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الكلاسيكو الأول بعد رحيل ميسي .. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

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الكلاسيكو الأول بعد رحيل ميسي .. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني الكلاسيكو الأول بعد رحيل ميسي .. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

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تقام الأحد 24 أكتوبر، مباراة الديربي بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد، وذلك في الأسبوع العاشر من الدوري الاسباني، حيث تعتبر هذه المباراة هي الأولى بين الفريقين بعد الرحيل المؤسف لأسطورة برشلونة ليونيل ميسي، علما بأنها ستكون على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني.

فريق برشلونة قبل هذه المباراة يملك 15 نقطة من 8 مباريات يحتل بهم المركز السابع في الدوري، حيث تعرض الفريق لهزيمة واحدة، وحقق فوزين وتعادلين في أخر 5 مباريات، بينما حصد ريال مدريد 17 نقطة من 8 مباريات، أيضا يحتل بهم المركز الثاني حيث حقق 3 انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة في أخر 5 مباريات.

المباراة ستقام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بين سبورت beIN Sports HD 1 وbeIN 4K.

المصرى اليوم

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